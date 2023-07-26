Etiyopya'da 55 Bin Tigraylı İsyançı Silah Bırakarak Evine Döndü

Etiyopya'da hükümete karşı isyan eden 55 bin Tigraylının barış anlaşması kapsamında silah bırakarak evine döndüğü bildirildi. Tigray güçlerinin liderlerinden General Tadesse Worde, 55 bin isyancının şimdiye dek silah bıraktığını açıkladı. İsyancılar ocak ayında ağır silahlarını Etiyopya ordusuna teslim etmişti. Kasım 2022'de varılan barış anlaşması sonunda TPLF ağır ve hafif silahları orduya devretmeye başlamış ve ardından hükümet TPLF'yi terör örgütü listesinden çıkarmıştı.

Etiyopya'da hükümete karşı isyan eden 55 bin Tigraylının barış anlaşması kapsamında silah bırakarak evine döndüğü bildirildi.

Tigrai televizyonunun haberine göre, Tigray güçlerinin liderlerinden General Tadesse Worde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl imzalanan barış anlaşması kapsamında şimdiye dek 55 bin isyancının silah bıraktığını belirtti.

İsyancılar ocak ayında ağır silahlarını Etiyopya ordusuna teslim etmişti.

Hükümetin eski ortağı ve bölgenin iktidar partisi olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve federal ordu arasında 2020-2022 döneminde süren çatışmalarda, Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış ve bölgede büyük bir insani dram yaşanmıştı.

Kasım 2022'de varılan barış anlaşması sonunda TPLF ağır ve hafif silahları orduya devretmeye başlamış ve ardından hükümet TPLF'yi terör örgütü listesinden çıkarmıştı.

Eyalette son olarak TPLF'nin öncülüğünde geçici yönetim kurulmuştu.