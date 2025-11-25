Haberler

Etiyopya'da 12 Bin Yıldır İlk Patlama: Hayli Gubbi Yanardağı Faaliyete Geçti

Etiyopya'da 12 Bin Yıldır İlk Patlama: Hayli Gubbi Yanardağı Faaliyete Geçti
Güncelleme:
Etiyopya'nın Afar bölgesindeki Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıl aradan sonra ilk patlama gerçekleşti. Yetkililer, can kaybı olmadığını ancak volkanik faaliyetin bölgedeki hayvancılık üzerinde ekonomik etkiler yaratabileceğini bildiriyor.

ETİYOPYA'nın Afar bölgesindeki Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır kayıt altına alınan ilk patlamanın gözlemlendiği bildirildi.

Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC) tarafından yapılan duyuruda, Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar bölgesinde yer alan Hayli Gubbi Yanardağı'nın faaliyete geçtiği açıklandı.

Yetkililer, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak volkanik patlamanın bölgedeki hayvancılık faaliyetleri üzerinde ekonomik sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Bu yanardağın daha önce kayda geçmiş herhangi bir püskürmesinin bulunmadığını aktaran yetkililer, çevre köylerin kül tabakasıyla kaplandığını belirtti.

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizma Programı da Hayli Gubbi'nin, yaklaşık 12 bin yıl önce Buzul Çağı'nın sona ermesinden bu yana süregelen Holosen Dönem'de bilinen herhangi bir patlamasının olmadığını doğruladı.

