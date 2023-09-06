Esvatini Krallığı'nda 55. Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı

Afrika'nın son mutlak monarşisi Esvatini Krallığı'nda 55. Bağımsızlık Günü törenle kutlandı. Törende, Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Lesotho Kralı 3. Letsie, eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve eski Botsvana Devlet Başkanı Ian Khama da hazır bulundu. Esvatini Başbakanı Sipho Dlamini, ülkenin 55 yıl içinde önemli ilerleme ve genişleme kaydettiğini belirtti.

Afrika'nın son mutlak monarşisi Esvatini Krallığı'nda 55. Bağımsızlık Günü törenle kutlandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel danslar eşliğinde gerçekleştirilen törende, Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Lesotho Kralı 3. Letsie, eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve eski Botsvana Devlet Başkanı Ian Khama da hazır bulundu.

Esvatini Başbakanı Sipho Dlamini, törende yaptığı konuşmada, ülkenin 55 yıl içinde önemli ilerleme ve genişleme kaydettiğine dikkati çekerek, "Artık okullarımız, yollarımız, altyapımız ve geçmişte sahip olmadığımız diğer birçok şeyimiz var. Artık kutlamak için bir nedenimiz var." ifadelerini kullandı.

İngilizlerden bağımsızlığını 6 Eylül 1968'te kazanan Esvatini, kıtanın son mutlak monarşisi olma özelliğini sürdürüyor.

Kral 3. Mswati, Tayvan lideri Tsai'yi kabul etti

Törenin ardından, Esvatini Kralı 3. Mswati, ülkesine 4 günlük ziyaret gerçekleştiren Tayvan Lideri Tsai'yi kabul etti.

Esvatini hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmede Tayvan ile Esvatini arasında kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve enerji işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Krallık, Afrika'da Ada'yı tanıyan ve Çin ile diplomatik ilişkileri bulunmayan tek ülke olma özelliği taşıyor.

Esvatini'yi daha önce 2016'da ziyaret eden Tayvan lideri Tsai'nin bu ziyaretinin, Çin Devlet Başkanı Şi Çinping'in geçen ay 15. BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Afrika ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekiyor.