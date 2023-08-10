Estonya, Ukrayna'ya askeri yardımı artırıyor

Estonya hükümeti, Ukrayna'ya şimdiye kadar yapılan 400 milyon avronun üzerindeki askeri yardımın yanı sıra ek tabanca ve mühimmat gönderme kararı aldı. Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur'un konuya ilişkin önerisi kabine toplantısında görüşüldü ve karar alındı. Estonya, Rus saldırganlığına karşı mücadelede Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Estonya hükümeti, Ukrayna'ya şimdiye kadar yapılan 400 milyon avronun üzerindeki askeri yardımın yanı sıra ek tabanca ve mühimmat gönderme kararı aldı.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur'un konuya ilişkin önerisi bugün kabine toplantısında görüşüldü.

Toplantıda, Ukrayna'ya şimdiye kadar yapılan 400 milyon avronun üzerindeki askeri yardımın yanı sıra ek tabanca ve mühimmat gönderme kararı alındı.

Pevkur yaptığı açıklamada, "Devam eden Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeliyiz. Bir kez daha Estonya'nın yardım elini uzatabileceği bir fırsat bulduk. Rusya bu saldırganlıktan hiçbir şey kazanamaz. Bu nedenle Ukrayna'yı destekleyen herkes hem askeri yardımları hızlandırmalı hem de savunma sanayilerinin kapasitesini artırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Estonya daha önce Ukrayna'ya yaptığı yardımlar kapsamında Javelin tanksavar sistemleri, obüsler, topçu mühimmatı, tanksavar mayınları, bomba atarlar, havan topları, iletişim ekipmanları, askeri sahra hastaneleri, tıbbi malzemeler ve kişisel koruyucu ekipmanlar göndermişti.