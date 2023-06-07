Estonya Cumhurbaşkanı Arnavutluk'ta

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, ev sahibi Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi. Karis, Batı Balkanlar'ın Avrupa entegrasyonunu desteklediğini ve Ukrayna'nın şimdi desteklenmesi gerektiğini belirtti. Begaj ise AB üyeliğinin, ülkesinin büyük stratejik hedefi olduğunu vurguladı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, ev sahibi Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi.

Karis, başkent Tiran'da, Begaj tarafından resmi törenle karşılanırken, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Arnavutluk'un, Batı Balkanlar'ın istikrarının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Karis, " Estonya, Avrupa Birliğinin genişlemesinin güçlü bir destekçisidir. Çünkü bu, ortak Avrupa değerleri temelinde istikrar, güvenlik ve refah sağlar. Estonya, Batı Balkanlar'ın Avrupa entegrasyonunu destekliyor ve gerekli reformların uygulanması noktasında tecrübelerini paylaşmaya hazırdır. Reformlar, AB'ye katılımının anahtarıdır." diye konuştu.

Rusya'nın başlattığı savaşa rağmen genişlemenin öneminin daha da arttığının altını çizen Karis, " Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik başvurusu, genişleme sürecine yeni bir ivme kazandırdı." dedi.

Ukrayna dahil olmak üzere, ülkelerin NATO'ya üye olması için "kapıları açık tutmak istediklerini" dile getiren Karis, " Ukrayna'nın şimdi desteklenmesi gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine de değinen Karis, "Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğini imzalayacağını umuyorum." görüşünü paylaştı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ise AB üyeliğinin, ülkesinin büyük stratejik hedefi olduğunu vurguladı.

Begaj, "Sadece Arnavutluk'un değil tüm Batı Balkan bölgesinin AB'ye entegrasyonu, tüm bölgenin istikrarlı ve müreffeh bir geleceği için olağanüstü bir garanti olacaktır." sözlerini sarf etti.

Karis ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız ve haksız saldırganlığına" değindiklerini söyleyen Begaj, NATO'nun vizyonunun, kendi değerlerini koruma noktasında her zamankinden daha güçlü, daha birlik içinde ve daha kararlı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kosova'nın kuzeyinde son dönemde yaşanan gerginliklere de değinen Begaj, "Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp nüfusun kötüye kullanılması ve suç gruplarının kabul edilemez şiddet uygulamaları sonucunda ortaya çıkan durumda, bir gerginlik yaşadık." ifadesini kullandı.