Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Programlarda Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüleri dua etti.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Gazze için dua edildi

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Gazze için dua edildi.

Eskişehir'de Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Külliyesi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

Programda yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Külliyesi'ndeki programda ise İl Müftüsü Bekir Gerek, Filistinliler için dua etti.

Kütahya

Kütahya'da camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

Tarihi Ulu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra İl Müftüsü İrfan Açık, Filistinliler için dua etti.

Bilecik

Bilecik'teki camilerde de İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Yediler Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Ali Erhun, hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler için dua etti.