Eskişehir İl Müftülüğü Gazze'ye Yardım Standı Düzenliyor

Eskişehir İl Müftülüğü, Türkiye DİYANET VAKFI ve çeşitli sivil toplum kuruluşları Gazze'ye yardım etmek amacıyla Reşadiye Camii bahçesine "Hayır Çarşısı" adı altında yardım standında düzenliyor.

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Eskişehir İl Müftülüğü çalışanı İsa Ardıç, "Bütün dünya bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Elimizden daha fazla bir şey gelsin istiyoruz ama oradaki kardeşlerimizin ufak da olsa yarasına merhem olmak için bu organizasyonu düzenledik. Yardım standında satılan her şey tamamen el ürünü ve bağışçılarımızın vermiş olduğu şeyler. Türkiye DİYANET VAKFI'nın aracılığıyla İsrail zulmü altındaki Filistin ve Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılacak. açıklamasında bulundu.

Katılımın güzel olduğunu belirten Ardıç, "Biz önceki senelerde de böyle organizasyonlar düzenledik ama bu seneki farklı. Kardeşlerimiz buraya geliyorlar. Ürün getiriyorlar satılması için, vatandaşlarımız da ürün almasalar da bağışlarını veriyorlar. Katılım çok güzel" dedi. - ESKİŞEHİR