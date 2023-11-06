Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin evinde ve üzerinde yaptıkları aramalarda, 45 sikke, yüzük, küpe ve farklı şekillerde 5 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.