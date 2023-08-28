Eskişehir'de meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde dün gece meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, patlamanın kesin nedeninin belirlenebilmesi için soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR