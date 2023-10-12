Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı İlçesi'nde izinsiz kazı yapan şahısları yakaladı ve kazı için kullanılan malzemelere el koydu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde 5 şahsın tarihi eser bulmak amacı ile izinsiz kazı yaptıkları öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda izinsiz kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde kazı için kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 3 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet manivela demiri ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR