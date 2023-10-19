Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'deki camilerde de İsrail'in Gazze'de bulunan Ehli Arap Hastanesi'ne yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman tarafından kıldırılan cenaze namazında Gazze'de vefat edenler için dua edildi.

- Eskişehir'de Gazze'de İsrail'in hastane saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

ESKİŞEHİR - Tüm Türkiye'de olduğu Eskişehir'deki camilerde de İsrail'in Gazze'de bulunan Ehli Arap Hastanesi'ne yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için öğle namazına müteakip gıyabı cenaze namazı kılındı.

Eskişehir'deki tüm camilerde öğle namazı öncesinde İsrail'in Gazze'de bulunan Ehli Arap Hastanesi'ne yaptığı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler için sala okundu. Öğle namazının ardından cemaat Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camisi'nin avlusunda toplandı. Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenler için cenaze namazı kıldırdı. Gıyabi cenaze namazında Gazze'de vefat edenler için dua edildi.