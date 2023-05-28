Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu önde götürmesini kutladı.

Hariri, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan'ın seçimi önde götürmesine ilişkin tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan'ı "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki zaferinden dolayı tebrik ettiğini" belirten Hariri, "Yeni dönemde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.