Eski Kudüs'ten Ramazan Manzaraları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Kudüs'ten Ramazan Manzaraları

Xinhua - Dünya
 - Güncelleme:
Eski Kudüs'ten Ramazan Manzaraları

KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — 2022 yılının Ramazan ayı devam ederken, Eski Kudüs'te bazı Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın içinde sessizce Kuran okuyor, bazıları ise sokaklarda sevinç içinde yiyecek alışverişi yapıyor.

KUDÜS, 8 Nisan (Xinhua) — 2022 yılının Ramazan ayı devam ederken, Eski Kudüs'te bazı Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın içinde sessizce Kuran okuyor, bazıları ise sokaklarda sevinç içinde yiyecek alışverişi yapıyor.

Eski Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan'da Kuran okuyan bir kişi, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Eski Kudüs'te Ramazan'da yiyecek alışverişi yapan insanlar, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Eski Kudüs'te Ramazan'da yiyecek alışverişi yapan insanlar, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Eski Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan'da Kuran okuyan insanlar, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Xinhua / Dünya

Ramazan, Nisan, Kudüs, Aksa, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title