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Eski İsrail Başbakanı Bennett: Dünya Kamuoyu Artık Bizimle Değil

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin uluslararası arenada durumunun iyi olmadığını ve dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti. Bennett, TikTok platformunda Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu vurguladı. İsrail hükümetine destek amacıyla New York ve Washington'da temaslarda bulunacağını bildirdi.