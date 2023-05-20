Eski İspanya Başbakanı Zapatero: İspanya ile Çin arasındaki ilişkiler dünya barışı için önemli

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İspanya ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin dünya barışı ve istikrarını desteklemek ve küresel sorunları ele almak için büyük önem taşıdığını söyledi.

MADRİD, 20 Mayıs (Xinhua) -- Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İspanya ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin dünya barışı ve istikrarını desteklemek ve küresel sorunları ele almak için büyük önem taşıdığını söyledi.

Zapatero, iki ülke arasındaki diplomatik bağların kuruluşunun 50. yıldönümünü kutlamak için Perşembe günü İspanya'daki Çin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.

Zapatero, Xinhua'ya verdiği demeçte, iki ülke arasında daha derin bir dostluk kurulmasını umduğunu söyledi.

Zapatero, hem Çin'in hem de İspanya'nın son on yılda gelişme, modernleşme ve dünyaya açılma anlamında çok büyük değişimlere uğradığını belirterek, Çin ile İspanya arasındaki dostluğun derinleşmeye devam ettiğini ve ikili ilişkilerin büyüdüğünü söyledi.

Zapatero'ya göre, İspanyol halkının Çin kültürü ve tarihi hakkındaki anlayışını artırmak için İspanya'da Çince dil öğrenimi teşvik edilmeli.

Zapatero, sık sık Çin ile ilgili kitaplar ve Çinli yazarların eserlerini okuduğunu ve "anlayışın sevgiye yol açtığını" söyledi.

2004'ten 2011'e kadar İspanya'da başbakanlık yapan Zapatero görev süresi boyunca birkaç kez Çin'i ziyaret etti.