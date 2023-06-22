Eski Haiti Devlet Başkanı Moise'nin eşi, suikastın şüphelileri hakkında dava açtı

SAN Temmuz 2021'de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin eşi, ABD'nin Florida eyaletinde suikastın şüphelileri hakkında yeni bir dava açtı. Martine Moise, suikast nedeniyle Moise ailesine tazminat verilmesini ve jüri yargılanmasında sanıkların eşinin ölümünden sorumlu tutulmasını talep ediyor.

SAN Temmuz 2021'de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin eşi, ABD'nin Florida eyaletinde suikastın şüphelileri hakkında yeni bir dava açtı.

Martine Moise, suikast nedeniyle Moise ailesine tazminat verilmesini ve jüri yargılanmasında sanıkların eşinin ölümünden sorumlu tutulmasını talep ediyor.

Martine Moise'nin avukatı Paul Turner, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, sanıkların, yaptıklarının hesabını vermesini ve bunun bedelini ödemesini sağlayacaklarını söyledi.

Turner, Moise suikastının ardında şu anda tutuklu bulunan sanıklardan daha farklı kişiler olduğuna inandıklarını kaydederek, "Bu suikastın ardında zengin kişiler ya da siyasi güç olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry de 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına alınmış ancak hiçbiri resmen suçlanmamıştı. Suikastın sanıklarının 12'si de ABD'deki federal hapishanede tutuklu bulunuyor.