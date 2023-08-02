Eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie hayatını kaybetti
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Eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Bedie, siyasi hayatına Fildişi Sahili'nin Washington Büyükelçisi olarak başlamış ve daha sonra Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.
Eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlerde, memleketi Daoukro'da rahatsızlanan 89 yaşındaki Bedie'nin Abidjan'a getirildiği ve orada hayatını kaybettiği belirtildi.
Bedie, siyasi hayatına Fildişi Sahili'nin Washington Büyükelçisi olarak 1960'ta başlamış, ardından Felix Houphouet-Boigny hükümetinde Ekonomi ve Finans Bakanlığına getirilmişti.
Daha sonra Meclis Başkanı seçilen Bedie, 1993-1999 yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış, akabinde darbeyle devrilmişti.