Eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie hayatını kaybetti

Eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Bedie, siyasi hayatına Fildişi Sahili'nin Washington Büyükelçisi olarak başlamış ve daha sonra Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.