Eski Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin son Başbakanı Nureddin Bedevi, yargılandığı yolsuzluk davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bedevi ve Budiaf'ın, 2003 ile 2013 yılları arasında iki farklı dönemde Konstantin Bölge Valisi olarak görev yaptıkları sırada, bir hava istasyonunun tamamlanmasıyla ilgili 'şüpheli bir anlaşma' yapmakla ilgili yargılandıkları davada, 'görevi kötüye kullanma' ve 'haksız imtiyazlar vermekle' suçlanıyordu.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin son Başbakanı Nureddin Bedevi, yargılandığı yolsuzluk davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberinde, başkent Cezayir'deki Seyyidi Muhammed Mahkemesinin Bedevi hakkındaki kararına yer verildi.

Mahkemenin eski Başbakan Bedevi'yi yargılandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis ve 1 milyon dinar (7 bin 350 dolar) para cezasına çarptırdığı kaydedildi.

Öte yandan eski Sağlık Bakanı Abdelmalik Budiaf'a da yolsuzluk davasında 1 milyon dinar para cezası verildiği belirtildi.

Bedevi ve Budiaf'ın, 2003 ile 2013 yılları arasında iki farklı dönemde Konstantin Bölge Valisi olarak görev yaptıkları sırada, bir hava istasyonunun tamamlanmasıyla ilgili "şüpheli bir anlaşma" yapmakla ilgili yargılandıkları davada, "görevi kötüye kullanma" ve "haksız imtiyazlar vermekle" suçlanıyordu.

Cezayir'de Abdülaziz Buteflika döneminin 2019'da sona ermesinden bu yana eski yönetimin başbakanları Ahmed Uyahya ile Abdulmalik Sellal başta olmak üzere bakanlar, valiler ve iş adamları dahil birçok yetkili yolsuzluk suçlamasıyla hapse atılmıştı.

Bu kapsamda birçok yetkilinin yargılaması da sürüyor.

Bedevi, Buteflika döneminde görev yapan Abdelmalik Sellal ve Ahmed Uyhiya'dan sonra yolsuzluk davalarından ceza alan üçüncü başbakan oldu.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 1999-2019 yılları arasında görev yapmış ve 17 Eylül 2021'de hayatını kaybetmişti.