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Eski Brezilya Devlet Başkanı Fernando Collor de Mello Gözaltına Alındı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Fernando Collor de Mello Gözaltına Alındı
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Brezilya'nın eski devlet başkanı Fernando Collor de Mello, 'yolsuzluk ve para aklama' suçundan aldığı hapis cezasının infazı için gözaltına alındı.

ESKİ Brezilya Devlet Başkanı Fernando Collor de Mello'nun gözaltına alındığı blidirildi.

Brezilya'nın eski devlet başkanlarından Fernando Collor de Mello, ülkenin kuzeydoğusundaki Maceio kentinde gözaltına alındı. Collor de Mello, 2023 yılında 'yolsuzluk ve para aklama' suçundan 8 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanının mahkumiyetine yaptığı itirazı reddederek hapis cezasının infazına başlanmasına hükmetti.

Eski devlet başkanının avukatı Marcelo Bessa, müvekkilinin yerel saatle 04.00 sıralarında Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya giderken gözaltına alındığını duyurdu. Avukatının açıklamasına göre, Collor de Mello, Yüksek Mahkeme Hakimi Alexandre de Moraes'in yakalama kararının ardından teslim olmak üzere başkente gitmeyi planlıyordu. Bessa, açıklamasında, Collor de Mello'nun Alagoas eyaletinin başkenti Maceio'da federal polis tarafından gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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