Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Başsavcı 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alındı

Eski Başsavcı 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alındı

Dünya Haberleri

Meksika'nın eski Başsavcısı Jesus Murillo Karam, 2014 yılında 43 öğrencinin ortadan kaybolmasıyla ilgili dün evinden gözaltına alındı.

Meksika'nın eski Başsavcısı Jesus Murillo Karam, 2014 yılında 43 öğrencinin ortadan kaybolmasıyla ilgili dün evinden gözaltına alındı. Karam'ın işkence ve adaleti engellemekle suçlandığını ifade eden yetkililer asker, polis, yerel yetkili ve çete üyeleri dahil 83 kişi için daha gözaltı emri çıkartıldığını vurguladı.

Meksika'nın Guerrero eyaletinden 26 Eylül 2014 tarihinde bir otobüsle yola çıkan Ayotzinapa Öğretmen Koleji öğrencileri, Iguala kentinden geçerken kayboldu. Yerel basında ğğrencilerin, Mexico City'e bir protestoya katılmak üzere yola çıktığı ve otobüslerine ateş açıldığına dair haberler yer aldı. Haziran 2021 yılında kemik kalıntıları bulundu ve kalıntıların 43 öğrenciden 3'üne ait olduğu açıklandı. 2012-2015 yıllarında görevde olan Başsavcısı Jesus Murillo Karam, 2015 yılında öğrencilere ne olduğuna dair açılan soruşturmayı yürütmüş ve soruşturma sonucu kurbanların aileleri tarafından eleştirilmişti.

O günlerde basına açıklama yapan bazı aileler, öğrencilerin suç çetesi tarafından öldürüldüğünü ve cesetlerin yakıldığını ileri sürmüştü. Murillo yürüttüğü soruşturma sonucunda, yerel bir çetenin öğrencileri rakip çete üyesi sandığını, onları öldürdüğünü ve cesetleri yakarak kalıntıları nehre attığını belirtmişti.

Meksika Başsavcılığı, Karam ile birlikte asker, polis, yerel yetkili ve çete üyeleri dahil 83 kişi için daha gözaltı emri çıkartıldığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Sonora Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title