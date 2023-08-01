Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Huseynov'un Cenazesi İstanbul'dan Azerbaycan'a Gönderiliyor

??????? İstanbul'da hayatını kaybeden eski Azerbaycan Başbakanlarından Suret Huseynov'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.

İstanbul Havalimanı'nda ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Huseynov'un cenazesiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Huseynov'un naaşı, damadı Kamuran Mehmedov tarafından teslim alındı.

Merhum Başbakanın arkadaşı Sinan Kaya, Huseynov'un son bir yıldır rahatsız olduğunu anlattı.

Midesinden rahatsız olan Huseynov'a anjiyo da yapıldığını aktaran Kaya, "Dün sabah tedavi için Moldova'ya gitmek üzere İstanbul'a geliyor. Orada beklerken kalp krizi geçiriyor." dedi.

Azerbaycan'da 1993-1994 yılları arasında Başbakan olarak görev yapan Suret Huseynov'un cenazesinin bu akşam uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye götürülmesi ve ardından Gence kentinde defnedilmesi bekleniyor.

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