Üye Girişi
Haberler

Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov İstanbul Havalimanı'nda Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan'ın eski Başbakanı Suret Hüseynov, hayatını kaybetti. Hüseynov, ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne sevk edilmişti.

İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak hastaneye kaldırılan Azerbaycan'ın eski Başbakanı Suret Hüseynov, hayatını kaybetti.

Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseynov, burada yapılan müdahalenin ardından üçüncü basamak yoğun bakıma sahip Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov'un hayatını kaybettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

İstanbul Havalimanı Azerbaycan Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title