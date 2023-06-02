Eski Alman savaş pilotları Çin'de askeri pilotlara eğitim veriyor iddiası

Alman ordusunda daha önce görev yapan eski savaş pilotlarının Çin'de askeri pilotlara eğitim verdiği iddia edildi. Eski pilotların NATO'nun gizli taktiklerini bildikleri öne sürüldü. Almanya Savunma Bakanı konuyla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

Alman ordusunda daha önce görev yapan eski savaş pilotlarının Çin'de askeri pilotlara eğitim verdiği ileri sürüldü.

Spiegel dergisinin ve kamu yayıncısı ZDF'nin haberinde, eski Alman savaş pilotlarının Çin'de eğitmen olarak istihdam edildikleri ve muhtemelen sadece profesyonel sporcuların veya şirketlerdeki üst düzey yöneticilerin aldığı ücretlerin ödendiği iddia edildi.

Eski ordu mensupları arasında 2 "Eurofighter" tipi savaş uçağı pilotu ile bir "Tornado" pilotu hakkında bilgi aktarılan haberde, üç pilotun yıllarca Alman ordusuna hizmet ettikleri ve NATO'nun gizli taktiklerini bildikleri öne sürüldü.

Haberde Alman güvenlik yetkililerinin eski pilotların eğitim sırasında askeri bilgilerin yanı sıra gizli operasyonel taktikleri de aktarmalarını olası gördüğü ifade edilerek, Almanya'da istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinden sorumlu Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesinin konuyu ele aldığı kaydedildi.

Komite Başkanı Konstantin Notz, daha önce Almanya için çalışan askerlerin devlet sırlarını ifşa edebileceklerinden endişe duyduklarını belirterek, bunun Almanya, Avrupa ve NATO için önemli bir güvenlik riski oluşturabileceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı inceleme başlatacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Singapur ziyaretinde yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatılacağını belirterek, "Bunu kararlı bir şekilde yapacağız ve tüm ihlaller cezalandırılacaktır. Bu, kesinlikle açıktır." ifadelerini kullandı.

Pistorius, askerlerin hizmet sürelerinin bitiminden sonra ancak kanunlar çerçevesinde başka yerlerde çalışabileceklerine işaret ederek, "Askerlik Yasası'nda bir askerin hizmet süresini tamamladıktan sonra neler yapıp yapamayacağına ilişkin açık kurallar bulunuyor. Ayrıca gizlilik yükümlülükleri ve başka konularda net kurallar var." dedi.

???????Almanya'da savaş pilotlarının 41 yaşında emekliye ayrıldıkları bildirildi.