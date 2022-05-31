Esenyurt'ta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişiye linç girişimi: Şüpheli gözaltında - Haberler

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde bir çocuğun "yabancı biri" tarafından taciz edildiği iddiası üzerine, mahalleliler Bulut Camii önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi.

Büyüyen olaylara polis ve çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Süleymaniye Mahallesi'ne giderek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA, halkın emniyete götürülmesi sırasında şüpheliye saldırdığını, polisin kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttığını bildirdi.

İstanbul Valiliği: Konula ilgili adli tahkikat başlatılmıştır

İstanbul Valiliği, sabahın erken saatlerinde açıklama yaptı, konuyla ilgili adli tahkikatın başlatıldığını duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Çınar, dün gece olay yerinde olduğunu söyledi.

Ali Rıza Çınar, mahalleden bir çocuğun annesine, "yabancı biri" tarafından tacize uğradığını söylediğini ve olayların dün gece yatsı namazı sonrası başladığını aktardı.

Çınar, şüpheli şahsın "mahalleden biri olmadığını", "tamamen yabancı" olduğunu ancak nereli olduğunun bilinmediğini söyledi,