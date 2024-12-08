Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar
Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de Esad dönemi sona erdi
BBC

Esad'ın Nerede Olduğu Belirsizliğini Koruyor

Esad'ın Nerede Olduğu Belirsizliğini Koruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriyeli muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Beşar Esad'ın nerede olduğu hakkında belirsizlik sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad'ın muhtemelen Suriye dışında olduğunu belirtti. Suriye Başbakanı ve ordudan yetkililer, Esad ile iletişim kaybı yaşadıklarını duyurdu.

Suriyeli muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından Suriye lideri Beşar Esad'ın nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'dan yaptığı basın açıklamasında Esad'ın Suriye'nin dışında olduğunu düşündüklerini söyledi.

Fidan, "Bu konuda herhangi bir yorumda bulunamam, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" dedi.

Suriye Başbakanı Muhammed el Celali ise Esad ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan Suriye ordusundan iki üst düzey yetkili ise Esad'ın bir uçakla Şam'ı terk ettiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderinin diplomatik danışmanlarından Anwar Gargash, gazetecilere yaptığı açıklamada Esad'ın BAE'de olup olmadığını bilmediğini aktardı.

BAE Devlet Başkanlığı Diplomasi Danışmanı Anwar Gargash, Esad'ın bir sığınma talebi olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

Gargash, "İnsanlar, Esad'ın nereye gittiğini soruyor, gün sonunda bu sadece tarihe düşmüş bir dipnot. Bunun önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece çok daha büyük olayların bir dipnotudur" dedi.

Gargash ayrıca Suriye'nin henüz zorlukları tam olarak aşmadığını, aşırılıklara ve terörizme halen açık bulunduğunu ekledi.

BBC
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı? Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.