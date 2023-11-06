Erzurum'da cağ kebap salonu işletmecisi Gazze'ye yardım için 1 ton cağ kebap kesecek

Erzurum'da bir cağ kebap salonu işletmecisi, 12 gün boyunca tüm gelirini Gazze'ye gönderilmek üzere yaklaşık 1 ton cağ kebap kesmeye karar verdi. İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetine tepkiler artarken, yardım eli de uzanmaya devam ediyor.

Erzurum'da bir cağ kebap salonu işletmecisi 12 gün boyunca tüm geliri Gazze'ye gönderilmek üzere yaklaşık 1 ton cağ kebap kesecek.

İsrail'in başta Gazze ve Kudüs olmak üzere Filistin halkına yönelik vahşetine yönelik bir yandan tepkiler yükselerek devam ederken bir yanda mağdur olan Müslümanlara yönelik yardım elleri de uzanmaya devam ediyor. Erzurum'da coğrafi işaretli cağ kebap salonu işletmecisi olan Fırat Nezih, 12 gün boyunca gelirinin tamamı Gazze ve Filistin'e destek olmak üzere satış yapacaklarını ifade ederek, "Keşke elimizden daha fazla bir şey gelse ve yapsak. Vatandaşlarımızın da desteği ile yaklaşık 1 ton etten 12 bin adet cağın satışını yaparak oradaki kardeşlerimize destek amaçlı göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda açılan cağ kebap standına ilgi gösteren ve Gazze'ye yardım amaçlı destek veren vatandaşlar, güzel davranışın diğer işletme sahiplerine de örnek olmasını ifade etti. - ERZURUM