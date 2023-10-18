Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzincan'da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar saldırıya tepki göstererek dua etti.

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzincan'da İsrail saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzincan'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzurum'da bir araya gelen vatandaşlar, Lalapaşa Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazının ardından, dua edip tekbir getirerek saldırıya tepki gösterdi.

Öte yandan, kent genelindeki camilerde de saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ardahan

Ardahan'da Merkez Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra cami önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterip katliamın durması için dua etti.

Grup adına konuşan İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şubesi Başkanı Osman Erdem, bugün Filistinliler için toplandıklarını, İsrail tarafından yapılan zulmün durmasını istediklerini belirtti.

Kars

Kars'ta vatandaşlar, Kafkas Üniversitesi Davud-i Kars-i Camisi'nde toplandı. Burada, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği Kars Temsilciliği Organizasyon ve Planlama Başkanı Muhammed İkbal Gül, grup adına yaptığı konuşmada, "Ey İsrail seviciliği yapanlar, 'Efendim onlar masum, orada siviller var.' diyenler, bu son saldırı da göstermiştir ki İsrail mutlak kötülüktür, zalimdir, teröristtir." ifadelerini kullandı.

Ağrı

Ağrı'da Meydan Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Celal Büyük'ün de katıldığı programda, Gazzeliler için dua edildi.

Erzincan

Erzincan'da Merkez Çarşısı'ndaki Camii Kebir Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in, 18 yıldır abluka altında tutup ambargo uyguladığı Gazze'deki Müslümanları katlettiğini dile getirdi.

Daha sonra Gül, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.