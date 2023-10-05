Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Siyer Yarışması Düzenlendi

Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ödüllü siyer yarışması yapıldı.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun manevi rehberlik birimince "Peygamberimizin Hayatı" konulu siyer bilgi yarışması düzenlendi. Erzincan Müftülüğü tarafından "Peygamberimizin Hayatı" kitabı katılımcılara tedarik edilerek toplamda 50 soru soruldu. Yapılan yarışmaya 86 hükümlü / tutuklu katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu seneki faaliyet teması olan "Peygamberimiz, İman ve istikamet" konulu konferans düzenlendi. Konferans kurum manevi rehberi Murat Seser'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cezaevi Vaizi Engin Keleş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden konferansta yarışmada dereceye giren hükümlü ve tutuklulara kitap ödülünün yanı sıra; Erzincan İl Müftülüğü tarafından birinciye 2 bin, ikinciye bin, üçüncüye 500 TL para ödülü verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından kurum müdürünün kapanış konuşması ile program sona erdi. - ERZİNCAN