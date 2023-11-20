Erzincan Merkezinde 2.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzincan merkezde 2.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi.

AFAD, Erzincan merkezde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile 09.11'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.5 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 6.87 km olduğunu duyurdu.

Deprem Erzincan'da hafif şekilde hissedildi. - ERZİNCAN