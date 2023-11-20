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Erzincan Merkezinde 2.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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AFAD, Erzincan merkezinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem hafif şekilde hissedildi.

Erzincan merkezde 2.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi.

AFAD, Erzincan merkezde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile 09.11'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.5 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 6.87 km olduğunu duyurdu.

Deprem Erzincan'da hafif şekilde hissedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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