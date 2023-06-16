Erzincan'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla, hac ibadetlerini yerine getirmek üzere Erzincan'dan yola çıkacak olan 147 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Terzibaba Camii'nde düzenlenen törene, Vali Mehmet Makas, Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla, hac ibadetlerini yerine getirmek üzere Erzincan'dan yola çıkacak olan 147 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Terzibaba Camii'nde düzenlenen törene, Vali Mehmet Makas, Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra bir konuşma yapan Vali Makas, "Bu kutsal yolculuktan sağlıklı bir şekilde dönmenizi ve yapacağınız hac ibadetinin kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Duygulu anların yaşandığı programda, 2 yıl süren aranın ardından ilk hac kafilesi kutsal topraklara gitmek üzere dualar eşliğinde uğurlandı. - ERZİNCAN