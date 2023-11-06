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Erzincan'da Filistinliler için dua edildi

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Dünya Haberleri

Erzincan'da, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için yatsı namazı öncesi dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan 'Gazze için duaya duruyoruz' programı kapsamında Erzincan'da vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde camilerde düzenlenen programa katıldı. Erzincan'da program kapsamında Yeni Mahalle Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, Filistin halkı için dua etti.

Erzincan'da, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için yatsı namazı öncesi dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan 'Gazze için duaya duruyoruz' programı kapsamında Erzincan'da vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde camilerde düzenlenen programa katıldı. Erzincan'da program kapsamında Yeni Mahalle Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, Filistin halkı için dua etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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