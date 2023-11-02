Erzincan'da Filistin'e yardım için hayır çarşısı kuruldu

Erzincan İl Müftülüğü tarafından geliri Filistin'e bağışlanması planlanan hayır çarşısı kuruldu.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından, geliri Filistin'e bağışlanacak hayır çarşısı kuruldu. Kentte Cumhuriyet meydanında Filistin Gazzeli mağdur ve mazlum aileler için TDV Kadın ve Gençlik Kolları ve İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an Kurslarının, camilerin katkılarıyla hayır çarşısı düzenlendi. Çeşitli gıda ve giyim malzemelerinin satışa sunulduğu çarşı, gün boyunca faaliyetine devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi ve katkısıyla diğer zamanlarda da toplanan yardımlarla birlikte tüm nakdi yardımlar, 1 milyon TL'ye ulaştı. Hayır çarşısından elde edilen gelirlerin toplamı da ilave edilerek Filistin'e ulaştırılacak. Düzenlenen hayır çarşısına İl Müftüsü Muharrem Gül de katılım göstererek, "Rabbimizden kabulünü ve kardeşlerimize rahmet, bereket ve imdat vesilesi olmasını niyaz eder, katkıda bulunan tüm Erzincanlı hayırseverlerimize şükranlarımızı arz ederiz" dedi. - ERZİNCAN