Ermenistan SİHA'larını tanıttı, verdiği isim dalga konusu oldu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 2020 yılında 27 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen savaşta ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, kendi Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı ( Siha ) üretme kararı aldı.

TÜRKLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Bu kapsamda ArmHighTech – 2022 fuarında yeni SİHA'larınıtanıtan Ermenistan, dikkatleri üzerine çekti. Ancak Ermenistanlı savunma şirketinin ürettiği SİHA'ların üzerinde yazan isim Türklerin gözünden kaçmadı. Şirket, Ermeni SİHA'larına "Davaro" ismini verince bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.