Ermenistan saldırı gerçekleştiriyor , askerleri cepheden kaçıyor

12 Eylül gecesi Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı. Ermenistan ilk saldıran olsa da cephede tutunamıyor. Ermenistan askerlerinin hezimeti drone görüntülerine yansıdı. Son çatışmalara ait çıkan görüntüler de Ermenistan askerlerinin cepheden kaçtığı görülüyor.

12 Eylül gecesi Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı. Çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan'ın Ermenistan'a misliyle karşılık vermesinin ardından 49 Ermenistan askerinin öldürülmesiyle birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 105 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduklarını söyledi. Çıkan görüntüler ise Ermenistan'ın yenilgisini gözler önüne seriyor.

ERMENİ ASKERLER KAÇIYOR

Ermenistan sürekli olarak Azerbaycan'a karşı, saldırıları ilk başlatan taraf oluyor. Fakat cephede başarısız olan tarafta kendisi oluyor. Son olarak drone ile çekilen görüntülerde Ermenistan askerlerinin cepheden koşa koşa kaçtığı görülüyor. Ermenistan askerlerinin kaçışı sonrasında Azerbaycan ordusu mevzileri ele geçirdi.

ÇATIŞMALAR DURDU

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar akşam saatlerinde durdu. Diğer yandan Azerbaycan'ın birçok Ermeni bölgesinde kontrolü sağladığı iddiasının ardından Paşinyan'ın Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu tanımaya hazır olduklarını bildirdiği de iddialar arasında yer aldı.