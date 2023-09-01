Ermenistan ordusu ateş açtı, bir Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Basargeçer ilindeki mevzilere ateş açması sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu. Yaralı asker tedavi altına alındı ve Azerbaycan ordusu karşı önlemler aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu, bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Basargeçer ilinin Zod yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerinden açılan ateş sonucu, Azerbaycan ordusundan Muhammed Tağıyev isimli askerin yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerin, ilk tıbbi müdahalenin ardından askeri sağlık tesisine sevk edildiği belirtilen açıklamada, aynı istikamette Azerbaycan mevzilerinin ateş altına alınmaya devam edildiği, Azerbaycan ordusunun da karşı önlemler aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan provokasyonun sonuçlarından dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edildi.