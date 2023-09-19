Ermenistan'ın Şuşa'ya düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti
Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ermenistan silahlı kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu bir sivil hayatını kaybetti.
Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya hava toplarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, saldırı sonucu Şuşa Devlet Korusunda mühendis olarak görev yapan Vidadi Ferhadov'un hayatını kaybettiği belirtildi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya