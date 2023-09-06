Ermenistan ile ABD, ortak tatbikat düzenleyecek

Ermenistan ile ABD, 11-20 Eylül tarihleri arasında 'Eagle Partner 2023' adlı ortak tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikat, uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde yapılacak ve barışı koruma harekatlarına hazırlık durumunu artırmayı amaçlıyor.

Ermenistan ile ABD, 11-20 Eylül'de ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı gerçekleştirecek.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Savunma Bakanlığı, ABD ile uluslararası barış koruma görevleriyle ilgili ortak tatbikat düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde Ermenistan ile ABD arasında, Ermenistan'da 'Eagle Partner 2023' ortak tatbikatı 11-20 Eylül'de yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığa bağlı Barış Koruma Tugayı "Zar" eğitim merkezi ile adı açıklanmayan bir eğitim merkezinde yapılacağı belirtilen tatbikatın, barış koruma misyonları esnasında çatışan taraflar arasındaki istikrarın sağlanması görevlerini içerdiği bildirildi.

Tatbikatın amacının, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek, en iyi idari ve taktik muhabere uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak ve Ermenistan birliğinin NATO/Barış İçin Ortaklık (BİO) "Harekat Yetenekleri Kavramı" değerlendirmesi kapsamında barışı koruma harekatlarına hazırlık durumunu artırmak olduğu kaydedildi.