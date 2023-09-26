Ermenistan'dan gelen ambulanslar Hankendi'ye ulaştı

Azerbaycan'ın Hankendi kentinde dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada yaralanan sivillerin tahliyesi için Ermenistan'dan gelen 20'den fazla ambulans, Laçın sınır kontrol noktasından geçiş yaptı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi'de yakıt deposunda dün meydana gelen patlamada 20 kişi ölmüş, 300'e yakın kişi yaralanmıştı. Azerbaycan, patlamanın hemen ardından Hankendi'ye 200 kişilik ilk yardım malzemesi gönderdi. Ermenistan'dan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) eşlik ettiği 20'den fazla ambulans, Laçın sınır kontrol noktasından geçiş yaparak Karabağ'a giriş yaptı. Sınır kontrol noktasından gerekli kontroller yapıldıktan sonra sorunsuz bir şekilde geçiş yapan ambulanslar, patlamada yaralananlara yardım etmek için Hankendi'ye doğru ilerledi.

"Azerbaycan Hankendi'den hasta kabul etmeye hazır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahadaki insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için ICRC ile düzenli olarak ve Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle doğrudan temas halinde olduklarını belirtti. Hankendi'de dün meydana gelen patlamayla ilgili Azerbaycan'ın Ağdam, Sabirabad ve Saatlı bölgelerindeki hastanelerinin çok sayıda hasta kabulü için hazır duruma getirildiğini vurgulayan Hacıyev, "Bu hastanelere ek sağlık personeli takviyesi yapılmıştır. Özellikle yanık tedavisi için ilaç ve diğer tıbbi malzemeler gönderilmiştir. Ayrıca gıda yardımı da ulaştırılmıştır. Bugün ve önümüzdeki günlerde de bu devam edecek. Tıbbi desteğe ihtiyacı olan kişilere tıbbi bakım sağlanması amacıyla sağlık ekibinin bulunduğu bir helikopterin Ermenistan'dan Karabağ'a girişine izin verildi. Şu anda ICRC'nin, tıbbi tahliye ve yardımın ulaştırılması için Gorus-Gafan-Eyvazlı-Füzuli-Şuşa-Hankendi yolu üzerinden girişini sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. - HANKENDİ