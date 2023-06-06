Ermenistan'da yeni nükleer reaktör inşası için çalışma grubu oluşturulacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kararıyla Metsamor Nükleer Enerji Santrali'ne yeni bir nükleer reaktör inşası imkanının araştırılması konusunda kurumlar arası bir çalışma grubu oluşturulacak. Türkiye ve Avrupa Birliği Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin oluşturduğu tehlikeden kaygılı.

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın kararıyla Metsamor Nükleer Enerji Santrali'ne yeni bir nükleer reaktör inşası imkanının araştırılması konusunda kurumlar arası bir çalışma grubu oluşturulacak.

Ermenistan hükümetinin internet sitesinde yayınlanan kararname uyarınca söz konusu çalışma grubu, mevcut nükleer santrale yeni bir nükleer güç ünitesinin inşası, küçük modüler reaktörler konuşlandırılmasının maksada uygunluğu ile gerekli teknolojilerin seçimi konusunda araştırma yapmak ve ileride atılacak adımları belirlemek amacıyla çalışma yürütecek. Çalışma grubu başkanı, Başbakanlık ofisine iki ayda bir faaliyetleri hakkında bilgi sunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın da dahil olduğu birçok ülkeye, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne olan enerji bağımlılığını azaltmaya yardım edebilecek, ABD teknolojisiyle üretilmiş küçük modüler nükleer reaktörler kurulması konusunda fizibilite çalışmalarının yapıldığını açıklamıştı.

Paşinyan, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin belli bir kullanım süresinin olduğunu ve nükleer enerji konusunda Rusya, ABD ve üçüncü ülkelerle görüşmeler yürütüldüğünü vurgulamıştı.

Türkiye sınırına yakın Metsamor Nükleer Enerji Santrali, ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ını üretiyor.

Santraldeki reaktörlerden biri oluşturduğu tehlike nedeniyle 1989'da kapatıldı

Türkiye sınırına 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve inşasına 1970'de başlanan Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nde, biri 1976'da diğeri 1980'de devreye alınan iki reaktör bulunuyor.

Her iki reaktör de Ermenistan'da yaşanan 1988 Spitak depreminden sonra 1989'da kapatılmış ancak yeni inşa edilen 2 numaralı reaktör, yenileştirme çalışmaları sonrasında 1995'te yeniden açılmıştı.

Kullanım ömrü 2005'te dolan ve eski teknoloji ürünü olan söz konusu reaktörün kullanım ömrü Ağustos 2021'de yapılan yenileme çalışmaları sonucunda 2026'ya uzatılmıştı.

Türkiye ve Avrupa Birliği Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nin oluşturduğu tehlikeden kaygılı

Türkiye de sınırlarına 16 kilometre mesafedeki Metsamor Nükleer Santrali'yle ilgili endişelerini uluslararası merciler yoluyla iletiyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, eski Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen bu eski santralin faaliyetlerinin durdurulması için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna başvurmuştu.

Nükleer santralin deprem kuşağında bulunması ve eski teknolojisi sebebiyle Avrupa Birliği de Ermenistan'dan santralin kapatılmasını talep ediyor.