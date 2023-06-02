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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Dünya Haberleri

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Başbakanlık Ofisine dayandırdığı haberine göre, Paşinyan, Erdoğan'ın yarınki yemin törenine katılmak üzere Ankara'ya gelecek.

Kaynak: AA / Yavuz Aydın - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Nikol Paşinyan Ermenistan Dünya Haberler

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