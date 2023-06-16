Ermenistan askerlerinin Laçın'da Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlar ortaya çıktı
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Ermenistan askerleri Laçın'da sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Görüntülerde, Ermenistan askerlerinin, sınır noktasına Rus barış gücü askerlerinin eşliğinde Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtığı görüldü. Saldırı sonrası kontrol noktasındaki geçişler askıya alınırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
- Ermenistan askerlerinin Laçın'da Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlar ortaya çıktı
Ermenistan askerleri Azerbaycan askerlerine bayrak diktiği sırada ateş açtı
BAKÜ - Ermenistan askerlerinin Laçın'da sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Ermenistan askerlerinin, Laçın'da kurduğu sınır kontrol noktasında Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ermenistan askerlerinin, sınır noktasına Rus barış gücü askerlerinin eşliğinde Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtığı görüldü. Saldırı sonrası kontrol noktasındaki geçişler askıya alınırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
2 Ermeni keskin nişancı etkisiz hale getirildi
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Laçın'daki devlet sınır kontrol noktası yönünde Devlet Sınır Hizmeti personeline ateş açarak bir askeri yaralayan Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı iki keskin nişancısının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Öte yandan Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan askerlerinin yerel saatle 08.45'te Laçın'daki Hekeri Nehri üzerinde bulunan sınır kontrol noktasına ateş açtığını ve olayda 1 askerin yaralandığı açıklamıştı.