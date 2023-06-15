Ermenistan askerleri Laçın'daki sınır kontrol noktasına ateş açtı: 1 asker yaralandı

Ermenistan askerlerinin Laçın'daki sınır kontrol noktasındaki Azerbaycan askerlerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı.

Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın geçtiğimiz aylarda Laçın'da kurduğu sınır kontrol noktasına ateş açtı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti'nden yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin yerel saatle 08.45'te Laçın'daki sınır kontrol noktasına ateş açması sonucunda 1 askerin yaralandığı bildirildi. Ermenistan'a ait ateş noktasına karşılık verildiği, bölgede durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

Hayati tehlikesi olmayan askere ilk müdahale olay yerinde yapılırken söz konusu saldırının tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğu kaydedildi. - BAKÜ