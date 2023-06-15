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Ermenistan askerleri Azerbaycan bayrağı diken askerlere ateş açtı

Ermenistan askerleri Azerbaycan bayrağı diken askerlere ateş açtı

Dünya Haberleri

Ermenistan askerlerinin Laçın'da sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Laçın'daki devlet sınır kontrol noktası yönünde Devlet Sınır Hizmeti personeline ateş açarak bir askeri yaralayan Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı iki keskin nişancısının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan askerlerinin Laçın'da sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ermenistan askerlerinin, Laçın'da kurduğu sınır kontrol noktasında Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ermenistan askerlerinin, sınır noktasına Rus barış gücü askerlerinin eşliğinde Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtığı görüldü. Saldırı sonrası kontrol noktasındaki geçişler askıya alınırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

2 Ermeni keskin nişancı etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Laçın'daki devlet sınır kontrol noktası yönünde Devlet Sınır Hizmeti personeline ateş açarak bir askeri yaralayan Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı iki keskin nişancısının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan askerlerinin yerel saatle 08.45'te Laçın'daki Hekeri Nehri üzerinde bulunan sınır kontrol noktasına ateş açtığını ve olayda 1 askerin yaralandığı açıklamıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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