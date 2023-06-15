Ermenistan askerleri Azerbaycan bayrağı diken askerlere ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Laçın'da sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Laçın'daki devlet sınır kontrol noktası yönünde Devlet Sınır Hizmeti personeline ateş açarak bir askeri yaralayan Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı iki keskin nişancısının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.