Erman Yüksel: Bir ülkenin kendini dünyaya doğru anlatabilmesi için işbirliği önemli

Anadolu Ajansı (AA) Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel, bir ülkenin kendini dünyaya doğru anlatabilmesinin önemini işaret ederek 'Biz insanlarımızın, ülkelerimizin başarı hikayelerini, potansiyelimizi daha güçlü bir şekilde dünyaya duyurabilmeliyiz. Bu da birlikte güçlü işbirliğinden geçiyor.' dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel, bir ülkenin kendini dünyaya doğru anlatabilmesinin önemini işaret ederek "Biz insanlarımızın, ülkelerimizin başarı hikayelerini, potansiyelimizi daha güçlü bir şekilde dünyaya duyurabilmeliyiz. Bu da birlikte güçlü işbirliğinden geçiyor." dedi.

Yüksel, AA'nın global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Refah için Medya İşbirliği" başlıklı oturumda konuştu.

Uluslararası haberciler arasında düzenli olarak fiziksel ve internet üzerinden yapılacak toplantılarda fikir ve içerik paylaşımının sağlanabileceğini dile getiren Yüksel şunları söyledi:

"AA olarak Kazan Forum'da meslektaşlarımızla hem birikimlerimizi paylaşmak hem de onlardan bir şeyler öğrenmeyi çok önemsiyoruz. Dünyanın en köklü yayın kuruluşlarından biri olarak AA, geçen ay 103. yaşını kutladı. Çok ciddi bir tecrübesi var. Bu birikimimizi işbirliği hususunda kullanmak istiyoruz. Bu işbirliğinin nasıl yürütüleceği ile ilgili adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Birtakım mekanizmalar kurulması gerektiğine inanıyoruz ki bu işbirlikleri sonucu karşılıklı çıkar ilişkisiyle herkesin yararına ortaya somut projeler çıkabilsin."

Yüksel, AA'nın dünyanın birçok ülkesinde çeşitli dillerde editörlüğü bulunduğunu aktararak "Farklı diller konuşan gazetecilerin bir araya gelmesiyle biz buna katkı vermeye hazırız. Bütün bu editörlüklerimiz belli alanlarda katkı sağlayabilir. Biz işbirliğinin günlük ve haftalık istişareler şeklinde güçlendirilmesi konusuna önem veriyoruz." diye konuştu.

Bir ülkenin kendini dünyada doğru temsil edebilmesi için elindeki imkanları doğru kullanması gerektiğini belirten Yüksel, "Bize sürekli atfedilen bir şey var. Dünyanın bu tarafı sürekli savaşla, mülteci meseleleriyle, kanla, gözyaşıyla anlatılmaya çalışılıyor. Biz insanlarımızın, ülkelerimizin başarı hikayelerini, potansiyelimizi daha güçlü bir şekilde dünyaya duyurabilmeliyiz. Bu da birlikte güçlü işbirliğinden geçiyor. Ama bu işbirliğini yürütecek mekanizmaların bir an önce kurulması ve bu adımların atılması bizim için önemli." dedi.