Erkek politikacılar kadına şiddete dikkat çekmek için topuklu ayakkabı giydi

Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, 20 Nisan'da Kanadalı erkek Milletvekillerinin kadına şiddete dikkat çekmek için pembe topuklu ayakkabı giydiği görüntüleri paylaşarak "Artık dikkatinizi çektiğime göre, kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, her biçimiyle karşımıza çıkıyor"...

Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, 20 Nisan'da Kanadalı erkek Milletvekillerinin kadına şiddete dikkat çekmek için pembe topuklu ayakkabı giydiği görüntüleri paylaşarak "Artık dikkatinizi çektiğime göre, kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, her biçimiyle karşımıza çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Ulaştırma Bakanı Alghabra, kadına şiddeti önlemek için başlatılan 'Yüksek Topuklu Umut' kampanyası kapsamında bazı erkek Kanadalı milletvekillerinin pembe topuklu ayakkabı giydiği görüntüleri 20 Nisan Perşembe günü paylaştı.