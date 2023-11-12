Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Mısır Cumhurbaşkanı ile görüştü

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Etiyopya'nın liman talebinin tartışma yaratması sonrası Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, Etiyopya'nın Kızıldeniz'de liman talebinin tartışma yaratması sonrası Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Ghebremeskel, X üzerinden yaptığı açıklamada, iki liderin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan-Afrika Ortaklık Zirvesi sonrası görüştüğünü bildirdi.

Ghebremeskel, görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik meselelerinde işbirliği ve Sudan'daki savaşın çözümünün ele alındığını aktardı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in son aylarda sık sık Etiyopya'nın komşularına bağımlılıktan kurtularak bir limana sahip olması gerektiğini belirtmesi, Eritre ve diğer komşu ülkelerin tepkisine yol açmıştı.

Eritre'nin 1990'ların başında ayrılmasıyla limanını kaybeden Etiyopya, imparatorluk döneminde de denize erişim için çok sayıda savaş vermişti.

Halihazırda ülke, dış ticaretinin yüzde 90'ına yakınını komşu ülkelerdeki limanlar üzerinden yapıyor.