Eritre'de Gözaltında Tutulan Yemenli Balıkçılar Serbest Bırakıldı

Eritre'de birkaç ay önce gözaltına alınan 67 Yemenli balıkçının serbest bırakıldığı bildirildi. Balıkçıların serbest bırakılması uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu belirtilirken, diğer tutuklu balıkçıların serbest kalması için çağrı yapıldı.

Eritre'de birkaç ay önce gözaltına alınan Yemenli 67 balıkçının serbest bırakıldığı bildirildi.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yayımlanan habere göre, 67 Yemenli balıkçı Eritre makamlarınca serbest bırakıldı.

Hudeyde vilayetinden olan balıkçıların birkaç ay gözaltında tutulduğu aktarılan haberde Eritre makamlarının sık sık Yemenli balıkçıları alıkoymasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğuna işaret edildi.

Haberde, Kızıldeniz Balıkçılık Kurumu yetkililerinin Eritre'de gözaltında tutulan diğer Yemenli balıkçıların serbest kalması için uluslararası toplumun ve insan hakları kuruluşlarının harekete geçmesi çağrısına yer verildi.

Eritre makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Sahil kentlerinde yaşayan Yemenliler iç savaş nedeniyle yaşadıkları ekonomik sorunların ardından balıkçılığa yönelmişti.

Yemen'deki iç savaş

Yıllardır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.