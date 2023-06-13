Eritre, 16 yıl aradan sonra IGAD toplantısına katıldı

Eritre, 16 yıl aradan sonra Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) toplantısına katıldığını duyurdu. Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, IGAD'daki faaliyetlerine yeniden başladıklarını açıkladı. Eritre, tüm üye devletlerle birlikte IGAD'ın canlandırılması ve etkinliği ile barış, istikrar ve bölgesel entegrasyonun ilerlemesi için çaba göstermeye hazır olduğunu teyit etti.

Eritre, 16 yıl aradan sonra Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) toplantısına katıldığını duyurdu.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, sosyal medya paylaşımında, " Eritre, İGAD'daki faaliyetlerine yeniden başladı." ifadesini kullandı.

Cibuti'de düzenlenen 14. Olağan Zirve'de ülkesinin de bulunduğunu belirten Meskel, " Eritre, tüm üye devletlerle birlikte IGAD'ın canlandırılması ve etkinliği ile barış, istikrar ve bölgesel entegrasyonun ilerlemesi için çaba göstermeye hazır olduğunu teyit etti." açıklamasını yaptı.

Eritre, Etiyopya'nın Somali'ye askeri müdahalesi ve IGAD'ın dış güçler tarafından yönlendirildiği gerekçesiyle 2007'de IGAD üyeliğini askıya almıştı.

Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında son yıllarda önemli rol oynayan IGAD'a Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan'ın üyeliği bulunuyor.