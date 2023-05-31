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Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek

Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek

Dünya Haberleri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son telefon görüşmesinde yüz yüze görüşme niyetlerini doğruladıklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son telefon görüşmesini hatırlatarak, "Erdoğan ve Putin, yüz yüze görüşme niyetlerini doğruladı" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde yüz yüze görüşme konusunu ele aldıklarını söyledi. Peskov, "Putin, Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında iki lider gelecekte bir görüşme yapma niyetinde olduklarını doğruladılar" dedi. Görüşmenin zamanı ve yerinin henüz kararlaştırılmadığını belirten Peskov, "Böyle bir anlaşma var. Bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Vladimir Putin Dmitriy Peskov Kremlin Dünya Haberler

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