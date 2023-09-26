Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan’ın diğer bölgelerini bağlayacak Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılması için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

Erdoğan, " Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır" dedi.

"Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-Azerbaycan kardeşliği çok daha güçlenecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici...

"Bizim temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır. Hala bir savaşın egemen olduğu bir koridoru düşünmek mümkün değil. Çünkü gerek Zengezur gerek Laçin koridorlarını eğer barış koridoru olarak düşüneceksek, kavga gürültü olmadan bu işi çözmemiz gerekiyor."

Ermenistan, Zengezur Koridoru'nun açılmasına karşı çıkıyor.

Azerbaycan, Aralık 2022'de, Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayan tek karayolu olan Laçin Koridoru'nu abluka altına almış, geçen hafta gerçekleştirdiği askeri operasyonla da Dağlık Karabağ'da kontrolü ele almıştı.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'ımızı, anti-terör operasyonunda elde ettiği tarihi başarıdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi ve ekledi:

"Azerbaycan ordusu teröristlere karşı tavizsiz, sivillere ise son derece merhametli davranmıştır. 30 yıl önce Karabağ'ın işgali sırasında yaşananlar ile işgal edilmiş toprakların kurtarılması sonrasında yaşananlar arasındaki büyük fark şimdiden hafızalara kazınmıştır."

Sovyetler Birliği kurulurken, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan arasındaki toprak parçası olan Zengezur bölgesi Ermenistan'a bırakılmıştı. Böylece Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın diğer bölgeleriyle kara bağlantısı kesilmişti.

Nahçıvan, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'yla özerk yapıya sahip oldu ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'a bırakılmıştı.

Türkiye 13 Ekim 1921'de Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı Antlaşması'yla Nahçıvan'ın Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyet olarak kalmasının garantörü olmuştu.

ABD: Uluslararası yardım kuruluşlarının Dağlık Karabağ'a erişimine izin verilmeli

Öte yandan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Direktörü Samantha Power, uluslararası yardım kuruluşlarının Dağlık Karabağ'a erişimine izin verilmesini istedi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında açıklama yapan Power, Dağlık Karabağ'dan kaçan Ermenilerin yaptıkları açıklamaların, "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi.

Power, Karabağ'da yaralıların yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti ve ABD'nin mültecilere yarım için yaklaşık 12 milyon dolarlık bir fon oluşturacağını açıkladı.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Khachatryan, Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermenilerin sayısının 19 bini aştığını açıkladı.

Khachatryan, Ermenilerin, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da "etnik temizlik" yapmasından korktuklarını söyledi.

Azerbaycan yönetimi ise bu yönde yapılan açıklamalara sert tepki göstererek, "Dağlık Karabağ'ın barışçıl şekilde yeniden ülkeye entegrasyonu" için çalıştığını vurguluyor.